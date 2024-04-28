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В Архангельске надо обязательно сходить в Музей художественного освоения Арктики

В Архангельске надо обязательно сходить в Музей художественного освоения Арктики

Экспозиции музея через декоративно-прикладное искусство, старинные карты и инсталляции рассказывает про очарование Севера, его загадочность и бесконечной красоте, суровой и мягкой, такой далекой и такой близкой Арктики.

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