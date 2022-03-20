Ломовицкий удален в первом тайме матча с ЦСКА. Слуцкий не успел его заменить

Александр Ломовицкий удален в первом тайме матча с ЦСКА (1:4, перерыв). 24-летний хавбек «Рубина» получил две желтые карточки – на 20-й и 44-й минутах – и покинул поле досрочно.
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