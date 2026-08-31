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Царьград

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С тонущего у берегов Кипра парома удалось спасти дочь русской женщины

С тонущего у берегов Кипра парома удалось спасти дочь русской женщины

Судьба самой матери девочки остается неизвестной, она числится в списках пропавших.У северного побережья Кипра потерпел крушение пассажирский паром, в результате чего без вести пропала 36-летняя гражданка России.

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