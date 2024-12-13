Судя по всему, в Венесуэле началась подготовка к государственному перевороту – сначала Асад, к свержению которого непосредственно приложили руку страны НАТО, готовившие, снарядившие и координировавшие террористов, а теперь, кажется Мадуро.
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