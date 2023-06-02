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Politico: В ближайшее время обе партии США одобрят законопроект о повышении госдолга

Politico: В ближайшее время обе партии США одобрят законопроект о повышении госдолга

Политик-демократ Чак Шумер рассказал о проведении голосования касательно повышения госдолга США согласно законопроекту президента Джо Байдена и Конгресса.

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