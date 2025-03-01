Госдума РФ запретит иностранным агентам вести образовательную деятельность

5 марта Госдума рассмотрит запрет на образовательную деятельность для иноагентов. Вячеслав Володин отмечает: закон лишит финансирования тех, кто поддерживает антироссийскую деятельность, обеспечивая защиту России от внешнего вмешательства.
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