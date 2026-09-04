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Аргументы и Факты

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Российские ученые разработали метод считывания мысленных команд

Российские ученые разработали метод считывания мысленных команд

Учёные Южного федерального университета разработали методику, которая позволяет по данным ЭЭГ распознавать слова, мысленно произносимые человеком без движения губ, пишет RuNews24.

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