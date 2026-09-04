Российские ученые разработали метод считывания мысленных команд

Учёные Южного федерального университета разработали методику, которая позволяет по данным ЭЭГ распознавать слова, мысленно произносимые человеком без движения губ, пишет RuNews24.
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