МО: российские артиллеристы уничтожили танк Abrams на аАвдеевском направлении

Корректировку огня выполняли расчеты БПЛА Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны России.
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