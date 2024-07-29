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Петербургский дневник

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МО: российские артиллеристы уничтожили танк Abrams на аАвдеевском направлении

Корректировку огня выполняли расчеты БПЛА Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны России.

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