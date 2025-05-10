Александр Беглов: у Петербурга и Венесуэлы большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества

Сегодня состоится рабочая встреча губернатора Санкт-Петербурга и президента Венесуэлы Об этом губернатор Александр Беглов заявил во время встречи на Московском вокзале Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, который накануне принимал участие в праздновании 80-летия Победы на Красной площади.