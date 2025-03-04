Потепление на Кубани: стоит ли прятать зимние вещи?

Сегодняшняя погода в Краснодарском крае будет определяться антициклоном. Он надвигается с западной стороны и начнет разгонять облачность, осадки прекратятся, и солнце сможет более эффективно прогревать воздух.
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