Ральф Айнесон, известный по сериалу “Игра престолов”, сыграет Галактуса в “Ф...

Ральф Айнесон, известный по сериалу “Игра престолов”, сыграет Галактуса в “Фантастической четверке”Наконец-то у нас есть лицо (и голос) одного из самых больших плохих парней во всей кинематографической вселенной Marvel, поскольку THR сообщает, что Ральф Айнесон сыграет Галактуса Пожирателя миров в “Фантастической четверке”.