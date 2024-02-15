Видео: разворачивание солнечного паруса NASA

Солнечный парус на объекте Redwire Space в Лонгмонте, штат Колорадо / © NASA Инженеры NASA 30 января успешно развернули один из четырех идентичных квадрантов огромного солнечного паруса на объекте Redwire Space в Лонгмонте, штат Колорадо.
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