Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    И только у российских чиновников свой путь и это так! Либералы во власти это тормоз развития! А Кравцова готовят к вы...Минобрнауки РФ хо...
  • Юрий Николаев
    Да что Вы в самом то деле?! Какие мелочи там всякие зап. части, вагоны, ерунда какая. Я вот уже голову сломал думая к...Литва доигралась ...
  • Воронков Виктор
    Пока ИИ ничего не создал, ну может порнуху с уродливыми пальцами и сдвинутыми рожами, стихи, кои прочесть невозможно ...Милош Бикович зая...

Ошибочно и безответственно

Ошибочно и безответственно

После 4 часов переговоров Байдена и Си Цзиньпина, где обсуждались вопросы стабилизации отношений, Байден сразу же после встречи заявил СМИ, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит коммунистической партией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх