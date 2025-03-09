Почему глава немецкой разведки выступил за продолжение войны в Украине? Какие могут быть последствия, если война будет продолжена до 2030 года? Почему Юлия Тимошенко считает, что война должна быть немедленно прекращена? Народный депутат Юлия Тимошенко выразила своё недовольство в адрес главы немецкой разведки Бруно Каля, который выступил за продолжение войны в Украине.