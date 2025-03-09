GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    До хаты их отправьте!Вадим Рабинович: ...
  • Eduard
    Азарова бы или Януковича,не знаю,Николай Азаров: С...
  • Eduard
    Порошенко не подкупить он и так богатый.Николай Азаров: С...

Михаил Чаплыга: Тимошенко ответила главе немецкой разведки на заявление о продолжении войны в Украине

Михаил Чаплыга: Тимошенко ответила главе немецкой разведки на заявление о продолжении войны в Украине

Почему глава немецкой разведки выступил за продолжение войны в Украине? Какие могут быть последствия, если война будет продолжена до 2030 года? Почему Юлия Тимошенко считает, что война должна быть немедленно прекращена? Народный депутат Юлия Тимошенко выразила своё недовольство в адрес главы немецкой разведки Бруно Каля, который выступил за продолжение войны в Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх