Глава Совкомбанка Гусев рассказал, как в России обеспечили устойчивость банковской системы

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти РФ за последние годы провели большую работу по наращиванию устойчивости банковской системы, что позволило усилить надежность банков и повысить доверие населения к ним, рассказал РИА Новости председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
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