В Новосибирске создан судебный прецедент депортации клана мигрантов из-за антиобщественного поведения их малолетних детей.
Прочь из России: в Новосибирске заявили о массовой депортации мигрантов
Комментарии
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Жанна Сибагатулина
Да, мать с детьми. Не купившие гражданство.
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2 час.
Шустрый и Злой
Всех чурок надо депортировать за малейшее правонарушение. Перешел дорогу на красный свет-вали в свой кишлак. Гражданство им не предоставлять ни в коем случае. Тех, кто регистрирует в квартире сверх нормы-давать уголовный срок.
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2 час.
ЛС
Лидия Санникова
А Хамзаев? Ничуть не лучше.
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1 час.
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