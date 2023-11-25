Прочь из России: в Новосибирске заявили о массовой депортации мигрантов

Шустрый и Злой

Всех чурок надо депортировать за малейшее правонарушение. Перешел дорогу на красный свет-вали в свой кишлак. Гражданство им не предоставлять ни в коем случае. Тех, кто регистрирует в квартире сверх нормы-давать уголовный срок.