МИД РФ допустил наличие не вооруженных наблюдателей на Украине

Невооруженные наблюдатели, следящие за выполнением заключенного мирного договора на Украине возможны при обоюдном согласии сторон, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, пишет 17 марта издание Известия.
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