Наступление российской армии должно быть остановлено в течение месяца. Об этом в интервью для пропагандистского телемарафона «Единые новости», обслуживающего киевский режим, заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек весной прошлого года), передает корреспондент «ПолитНавигатора».