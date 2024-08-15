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Обама в тени: Как экс-президент тайно управляет предвыборной кампанией Камалы Харрис

Обама в тени: Как экс-президент тайно управляет предвыборной кампанией Камалы Харрис

Обама в тени: Как экс-президент тайно управляет предвыборной кампанией Камалы Харрис Ирэн ОрлонскаяАмериканская политика продолжает привлекать внимание общественности, и недавние высказывания бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти добавили новые нюансы в предвыборную гонку.

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