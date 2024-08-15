Обама в тени: Как экс-президент тайно управляет предвыборной кампанией Камалы Харрис Ирэн ОрлонскаяАмериканская политика продолжает привлекать внимание общественности, и недавние высказывания бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти добавили новые нюансы в предвыборную гонку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии