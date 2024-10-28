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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

Собянин назвал основные направления развития массового спорта в Москве

До 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о перспективах развития массового спорта в столице на ближайшие годы.

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