Армения и Азербайджан договорились укреплять взаимное доверие

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армения Никола Пашиняна распространили совместное заявление, в котором сообщили о достигнутых договоренностях по укреплению взаимного доверия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии