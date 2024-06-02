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Свентек установил уникальный рекорд на "Ролан Гаррос"

Свентек установил уникальный рекорд на "Ролан Гаррос"

Сегодня на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) произошло несколько значимых событий. Первая ракетка мира Ига Свентек установила уникальный рекорд, став первой теннисисткой XXI века, которая шесть раз подряд выходила в четвертый круг в своих первых шести выступлениях на этом турнире.

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