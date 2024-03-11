Гробница Джехутимхата

Археологи в 2023 году обнаружили богато украшенную гробницу Джехутимхата, царского египетского писца, похороненного в некрополе Абусир 2 500 лет назад, в которой хранились изображения божеств, отрывки из текстов и магические заклинания для отпугивания змей.