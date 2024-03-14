IT-эксперт Ульянов предупредил россиян о разгуле мошенников на сайтах

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал о самых распространенных способах обмана россиян в приложениях для знакомств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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