В зоне спецоперации на Украине в запретной атаке погиб житель Ростовской области

40-летний дончанин попал на передовой под удар фосфорными бомбами.Военнослужащий из Ростовской области Александр Соснов трагически погиб в ходе выполнения боевого задания от рук украинских боевиков при обстреле фосфорными бомбами города Арёмовск.
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