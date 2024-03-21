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В зоне спецоперации на Украине в запретной атаке погиб житель Ростовской области

В зоне спецоперации на Украине в запретной атаке погиб житель Ростовской области

40-летний дончанин попал на передовой под удар фосфорными бомбами.Военнослужащий из Ростовской области Александр Соснов трагически погиб в ходе выполнения боевого задания от рук украинских боевиков при обстреле фосфорными бомбами города Арёмовск.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🙏🙏🙏царство небесное Вечная память Героям 🇷🇺🙏
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