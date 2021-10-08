Владимир Атласов: как вожак разбойников сделал Камчатку частью России

Любители историиПолитикаВладимир Атласов: как вожак разбойников сделал Камчатку частью России Официальная историография утверждает, что Российская империя прирастала Сибирью исключительно на добровольной основе.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛяшенкоАноним под кличкой " Любители истории" вовсе не любитель Истории,а её переписчик,поэтому врёт как дышит! Где факты подтверждающие вот это: "29 августа 1701 года по дороге на Камчатку ограбили речной караван купца Добрынина."? Где факты доказывающие и вот это: "Атласов получил официальное право делать с туземцами всё, что ему заблагорассудится"? Аноним есть аноним думает,что ему всё с рук сойдёт и о,трепло,получит свои 30 серебрянников за ложь и клевету,но сколько верёвочке.не виться...ООолег олейникТрадиционная заказная чушь , по обгаживанию российской истории ! Как обычно , в политическом негативном аспекте интерпретируется исторический момент в судьбе России , абсолютно без ссылки на конкретные факты и документы ! Перевожу со слов "автора" , что наиболее отпетые уголовники в обмен на помилование отправились покорять Сибирь и Камчатку ! Причём , начиная от времён Ивана Грозного , далее с Петром 1 , ну и как всегда , до времён Советской власти , без всяких исторических справок ! Как обычно , затем идут общепринятые "хайли лайки" толи казаки , толи разбойники , но где-то поговаривали , что атаман тоже уже вроде из разбойников и не чист перед законом ! Раздувая постоянно клевету на Россию и стремясь её всесторонне облить исторической грязью , эти "убогие историки" делают наш народ ещё более крепким и сплочённым !ВПВалерий ПротасовВ не хорошем тоне задумана и написана статья. Псевдоправда хуже лжи. Где и когда новые земли присоединялись без вооружённых конфликтов? Разве что Миклухо-Маклай. В истории открытий и колонизаций подчёркивается факт присоединения, хотя, конечно, знать правду тоже не лишне. Кортес и Писарро не слишком осуждаются западными историками.Комментировать
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