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Metro новости

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Две новые улицы появятся на намыве Васильевского острова

Две новые улицы появятся на намыве Васильевского острова

Как сообщила пресс-служба Смольного, проект планировки территории для строительства улицы Лисянского и Магистрали №6 в северной части намывных территорий Василеостровского района одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

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