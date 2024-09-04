Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по аэродрому под Кривым Рогом

Подполье сообщает о нанесенном ударе по аэродрому под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА.По аэродрому в Долгинцево под Кривым Рогом, где находились самолеты Миг-29 и БПЛА, Вооруженные силы России нанесли удар.