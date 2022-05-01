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А ковид-то, похоже, украинский...

А ковид-то, похоже, украинский...

Сенсационное расследование британцев Елена Пустовойтова Как выяснило британское консервативное издание The Exposé, еще за три месяца до того, как мир узнал о COVID-19, Министерство обороны США расплатилось по контрактам за его «исследование».

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