Министр обороны ФРГ Борис Писториус уверенно сообщил, что кандидатом в канцлеры на досрочных выборах от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) будет выдвинут Олаф Шольц.
Писториус назвал Шольца кандидатом в канцлеры от СДПГ
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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