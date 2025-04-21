Прокуратура выявила нарушения в подготовке региона к пожароопасному сезону

В Чите состоялось межведомственное совещание под председательством прокурора Забайкальского края Александра Яновского, посвящённое вопросам организации пожаротушения, охраны лесов и защите населённых пунктов от природных пожаров.
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