Казалось бы, история повторяется.В свой первый президентский срок Трамп тоже ведь хотел наладить отношения с Россией, только ничего у него не вышло.
В этот раз у России и США может получиться
Комментарии
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igor kim
А чем Россия будет расплачиваться с США, долларов у ней не много, да и те подарили Западу.
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14 час.
Александр Конкин
Статья заказная, накачивается мнение электората на будущую сдачу (слив) интересов РФ олигархатом!
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9 час.
Семен Демин
Не верится, что что-нибудь получится. Все это треп. Надо воевать по-настоящему. Других преимуществ у России. Но пятая колонна и господствующие в РФ олигархи не дадут.
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8 час.
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