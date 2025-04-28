На пост мэра Верхней Пышмы претендуют председатель думы и бывший екатеринбургский чиновник

В Верхней Пышме состоялся первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы города. Как сообщили в администрации муниципалитета, во второй тур вышли председатель городской думы Иван Зернов и замглавы города Алексей Редин, бывший начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга.