Рублев обыграл Медведева в выставочном матче в Мехико

Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в выставочном матче в Мехико – 6:4, 2:6, 7:6(4). Перед одиночкой колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара обыграли мексиканцев Сантьяго Гонсалеса и Мануэля Санчеса со счетом 6:4, 4:6, 10-8.
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