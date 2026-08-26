ОДКБ: Армения формально остаётся членом, но не участвует в работе

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности, не отправляет сотрудников и не платит взносы, оставаясь де-юре членом.
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