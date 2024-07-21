Mediapart: Nestle заработала миллиарды евро на продаже фекальной воды

Корпорация Nestle оказалась в центре скандала, когда ее обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро из-за продажи обычной фильтрованной воды под видом премиальной, причем еще загрязненной фекалиями.
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