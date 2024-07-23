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Никто из смотревших ее в СССР не пройдет этот простой и смешной тест по комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Никто из смотревших ее в СССР не пройдет этот простой и смешной тест по комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Проверьте, насколько хорошо вы не знаете любимую советскую комедию! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)От редакции — триста тридцать! Каждому! Отметьте годовщину премьеры великой, доброй и безгранично популярной советской комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» из трех новелл: «Напарник», «Наваждение», «Операция „Ы“».

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