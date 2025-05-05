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«Кругом помойка»: приморцы обомлели от приграничного Китая

«Кругом помойка»: приморцы обомлели от приграничного Китая

Жители Приморья остались крайне разочарованы поездкой в китайский приграничный город Мишань. Туроператор обещал предоставить отель с наилучшими условиями, но не выполнил свои обязательства, сообщает PRIMPRESS.

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