«Кругом помойка»: приморцы обомлели от приграничного Китая

Жители Приморья остались крайне разочарованы поездкой в китайский приграничный город Мишань. Туроператор обещал предоставить отель с наилучшими условиями, но не выполнил свои обязательства, сообщает PRIMPRESS.
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