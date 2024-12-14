На Западе глава киевского режима стал предметом язвительных насмешек и издевательств

Мираж восторгов вокруг Зеленского на Западе явно рассеялся. Если раньше для западных СМИ он был новоявленным «героем», отважным «борцом за свободу», а его фотографии в воинственной позе в полувоенной рубашке цвета хаки украшали обложки самых престижных газет и журналов, то сегодня Зеленский вдруг стал у своих прежних покровителей объектом иронии, насмешек и даже откровенных издевательств.
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