На Западе глава киевского режима стал предметом язвительных насмешек и издевательств

Мираж восторгов вокруг Зеленского на Западе явно рассеялся. Если раньше для западных СМИ он был новоявленным «героем», отважным «борцом за свободу», а его фотографии в воинственной позе в полувоенной рубашке цвета хаки украшали обложки самых престижных газет и журналов, то сегодня Зеленский вдруг стал у своих прежних покровителей объектом иронии, насмешек и даже откровенных издевательств.