«Когда будет рассмотрен законопроект о цифровом рубле?»

18 января в 9.30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет еженедельное интервью с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Геннадьевичем Аксаковым, посвященное главным событиям российской денежно-кредитной политики.