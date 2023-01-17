Парламентская газета

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«Когда будет рассмотрен законопроект о цифровом рубле?»

«Когда будет рассмотрен законопроект о цифровом рубле?»

18 января в 9.30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет еженедельное интервью с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Геннадьевичем Аксаковым, посвященное главным событиям российской денежно-кредитной политики.

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