Американские эмиссары получили в Кремле информацию для Зеленского

Три часа 10 минут серьёзного разговора в предельно откровенной и доверительной атмосфере. Так оценил итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками в Москве помощник президента Юрий Ушаков.
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