То, что в СССР жили на 130 или на 150 рублей в месяц, в последнее время превращается в аксиому. Поколения, которые все помнят сами, потихоньку уходят, а те, что моложе, часто не утруждаются проверкой фактов.
Как жили в СССР на 150 рублей
Комментарии
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Александр Попов
Нормально жили. А барыгам и сейчас не хватает.
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18 час.
ольга
Замечательно мы жили. По сравнению с настощим, когда ЖКХ и цены растут Давайте обратно.
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17 час.
Виталий Кирпиченко
Странно мы жили и живём: Королёв ЗАРАБАТЫВАЛ 1500 р. за месяц, а "наши" Миллер и Потанин (подмётки Королёва не стоят) ПОЛУЧАЮТ по 4-5 миллионов за сутки?
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12 час.
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