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Гатиятулин о 2:0 с «Адмиралом»: «Матч получился целостным, «Ак Барс» принимал хорошие решения. На этом этапе важно смотреть, как воплощаются наши задумки»

Главный тренер « Ак Барса »  Анвар Гатиятулин проанализировал игру с « Адмиралом » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:0).

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