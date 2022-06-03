Пожар в пгт. Багерово — «подвёл» подвал

Пожар в пгт. Багерово Ленинского района произошёл накануне. Была угроза распространения огня. По прибытии крымские огнеборцы определили, что в подвальном помещении 16 квартирного двухэтажного жилого дома с сильным задымлением горят бытовые вещи.