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Пожар в пгт. Багерово — «подвёл» подвал

Пожар в пгт. Багерово — «подвёл» подвал

Пожар в пгт. Багерово Ленинского района произошёл накануне. Была угроза распространения огня. По прибытии крымские огнеборцы определили, что в подвальном помещении 16 квартирного двухэтажного жилого дома с сильным задымлением горят бытовые вещи.

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