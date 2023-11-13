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Спички - не игрушка

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Идея платить женщинам за отказ от аборта отнюдь не является неприемлемой

Идея платить женщинам за отказ от аборта отнюдь не является неприемлемой

Прошлая         неделя   прошла   под  знаком   разного  рода  скандалов,  связанных  с    абортами.  Я  чувствую,  что     и  на  этой  неделе,  и     потом,   а  потому  нам   воленс-ноленс  придётся  в  них  поучаствовать.

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