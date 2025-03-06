В подмосковных Люберцах подмосковные полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области и Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявили нарушения миграционного законодательства на территории г.
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