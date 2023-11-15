Адвокат Шатуновых рассказал о новом суде касательно прав на песни «Ласкового мая»

В Ленинском районном суде города Ставрополь состоялось предварительное слушание по делу о признании за семьей Шатуновых прав на 23 песни, созданные Сергеем Кузнецовым, одним из основателей «Ласкового мая».
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