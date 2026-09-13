От регионов России до 191 страны: мобильный парк «Россия – Моя история» работает на МФМ-2026

Мобильный исторический парк «Россия – Моя история», созданный Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, работает на Международном фестивале молодежи – 2026 в Екатеринбурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым