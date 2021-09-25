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На Тихоокеанском флоте завершился всероссийский этап соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»

На Тихоокеанском флоте завершился всероссийский этап соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»

Соревнования проводились по трём направлениям: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера.

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