Зеленский из-за блокады на границе назвал Польшу «помощником» России

АндрейБорков

То что хохлошумеры с укропитеками не любят Россию и россиян, это понятно. То они считали, что кормят Россию и ее сильно пьющий и ленивый народ, после получения самостийности и нызалыжности УкРуины вдруг выяснилось, что кормила то УкРуину Россия! От этого осознания объективной реальности хохлошумеры и укропитеки еще больше невзлюбили Россию и россиян. С этим все ясно, тут без комментариев. Но еще больше хохлошумеры и укропитеки не любят себя самих. Кто у них сейчас за пахана? Вы не поверите, но это так - жид порхатый! Это даже не яврей, это реально ЖИД. Явреи в Израиле, а жиды там, где людишки очушавшие и охреневшие. Вот самое то интересное то, что бандеровцы на дух жидов не переносят, в период ВОВ именно ОУН и бандеровцы мочили жидов массово. А теперь ЖИД рулит бандеровцами!!!! И как это может быть. Представьте, дивизией СС "Дохлая башка" командует Мойша Цимерман!!! А ведь оно так по сути на УкРуине и есть. По этому строки гымна УкРуины "... ще не вмерла УкРуина...." не актуальны в принципе, ОНА ВМЕРЛА, при чем окончательно и бесповоротно.